Ломаченко взял флаг не Украины после победы в чемпионском бою. Фотофакт

Максим Иншаков
Бокс
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Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после победы над представителем Ганы Ричардом Комми (30-4, 27 KO) развернул в ринге флаг Аккермана. Город в Одесской области, который с ХХ века называется Белгород-Днестровский, является родным для 34-летнего украинца.

Ломаченко победил Комми
Василий Ломаченко с флагом Аккермана
Ломаченко
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В комментариях пользователи удивились, почему Вася взял не флаг Украины.

Ломаченко взял флаг не Украины после победы в чемпионском бою. Фотофакт

Отметим, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Ломаченко с флагом Аккермана

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, став ему писать на испанском.

Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе (мая, 2021 года)

Напомним, что поединок Ломаченко – Комми в Нью-Йорке прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Ломаченко бил соперника в корпус.

Украинец доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Нокдаун случился в 7-м раунде

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Поединок прошел в рубке.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

Комми упал в нокдаун.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

Ломаченко победил Накатани

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

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