Комми попал в больницу после поражения от Ломаченко

Ричард Комми (30-4, 27 KO) был вынужден отправиться в госпиталь сразу после поражения от Василия Ломаченко (16-2, 11 КО). Как сообщает у себя в Twitter авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль, 34-летний ганский боксер должен будет провести медицинское обследование в качестве меры предосторожности.

Отметим, что в 7-м раунде Комми побывал в серьезном нокдауне.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Ломаченко и Комми состоялся в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой 33-летнего уроженца Белгород-Днестровского по очкам.

Видео дня

Наш соотечественник доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.