Кличко – о решении Ломаченко по флагу Украины: Что за черт? Представлял ли он страну, не используя флаг этой страны?

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко очень удивился поступком своего соотечественника Василий Ломаченко (16-2, 11 КО). Тот вышел после боя с Комми в ринг не с флагом Украины, а с флагом своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

Кличко процитировал слова из Википедии, в которых говорится, что на самом деле является патриотизмом.

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей", – написал Кличко в Twitter.

Владимир Владимирович считает, что Ломаченко можно поздравить, но все, что случилось дальше, вызывает вопрос.

"Василий победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны?" – задал риторический вопрос Кличко, добавив аббревиатуру WTF (в интернет-сленге расшифровывающаяся как "what the fuck?" в русском переводе — "что за чёрт?")

Wikipedia: "Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people." @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc