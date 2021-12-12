Кличко – о решении Ломаченко по флагу Украины: Что за черт? Представлял ли он страну, не используя флаг этой страны?

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко очень удивился поступком своего соотечественника Василий Ломаченко (16-2, 11 КО). Тот вышел после боя с Комми в ринг не с флагом Украины, а с флагом своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

Кличко процитировал слова из Википедии, в которых говорится, что на самом деле является патриотизмом.

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей", – написал Кличко в Twitter.

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Владимир Владимирович считает, что Ломаченко можно поздравить, но все, что случилось дальше, вызывает вопрос.

"Василий победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны?" – задал риторический вопрос Кличко, добавив аббревиатуру WTF (в интернет-сленге расшифровывающаяся как "what the fuck?" в русском переводе — "что за чёрт?")

Wikipedia: "Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people." @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

В комментариях пользователи удивились, почему Василий взял не флаг Украины.

Отметим, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, став ему писать на испанском.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях. Напомним, что поединок Ломаченко – Комми в Нью-Йорке прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Украинец доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.