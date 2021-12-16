Флаг в ринге не Украины: Ломаченко впервые отреагировал, выложив видео российского телеканала

Украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отреагировал на возмущение в интернете из-за его поступка после боя с ганцем Ричардом Комми. Василий празднуя победу вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).

Ломаченко не стал что-либо писать в свое оправдание, вместо этого ответив всем хейтерам стихами российского поэта, актера и музыканта Петра Мамонова.

Публикуется на языке оригинала

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая — не та,

И что вокруг — обман и суета,

И что металл — не тот, и сталь — не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Фрагмент видео из программы федерального православного телеканала России "Спас" Вася выложил у себя в Instagram. Вместо подписи к посту боксер оставил многоточие.

Видео дня

Отметим, что Петр Мамонов всячески поддерживал аннексию Крыма Россию и был персоной нон-грата в Украине. В свое время комментируя события 2014 года он заявил, что "Вырвали и дело верное".

15 июля 2021 года Мамонов скончался на 71-м году жизни. Последние недели он провел в искусственной коме.

Напомним, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, и стали писать ему на испанском.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, а также у известных украинцев. Так, Владимир Кличко процитировал слова из Википедии, в которых говорится, что на самом деле является патриотизмом.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.