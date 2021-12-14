Флаг не Украины: появилось объяснение поступку Ломаченко после победы в чемпионском бою

Украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко после победы над ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский). Мэр этого города Виталий Граждан объяснил такой поступок тем, что в этом городе в Одесской области очень сильно любят Василия и сделали ему там большую рекламу.

В эфире шоу "Твой вечер" на канале "1+1", Граждан признался, что на улицах было расклеено много бордов с его лицом, медалями, поясами.

"И я думаю, что Василий нам таким образом отблагодарил за нашу поддержку", – сказал Виталий Викторович.

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Глава Белгород-Днестровского признался, что ему украинцы звонили из США и хвастались, что даже за океаном звучало название его города.

Отметим, что Граждан победил на выборах в октябре 2020 года. Являлся кандидатом от ОПЗЖ.

Напомним, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, и стали писать ему на испанском.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях. Напомним, поединок Ломаченко – Комми в Нью-Йорке прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Украинец доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.