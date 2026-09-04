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Новости из США. Четверг, 3 сентября 2026

Падение в бездонную бездну. Бессент: Украина виновата, что в США дорогой бензин.

Вэнс: у нас нет войны с Ираном, у нас военная операция.

Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа

* Когда задается вопрос о том, есть ли дно для Трампа и его окружения, ответ абсолютно однозначен – нет ни дна, ни днища. Достигнув очередного дна, они тут же пробьют дорогу к новому дну, еще ниже, еще постыднее, еще безумнее.

В конце прошлой недели министр финансов США Скотт Бессент принимал министра финансов империи зла Силуанова, обсуждая с ним "взаимодействие" в финансовой сфере. Было совершенно понятно, что это не дно. А промежуточная остановка. И Бессент это доказал в среду. Он дал интервью телеканалу Фокс. Его спросил ведущий, когда американцы могут ожидать снижения цен на бензин, энергоносители и энергию. На что Бессент ответил, что в высоких ценах на бензин в США виновата Украина, которая решила уничтожить российскую нефтеперерабатывающую промышленность. Вот такая-сякая Украина взяла и решила. И из-за этого в США подорожал бензин. И подорожало дизельное топливо. И подорожала электроэнергия. Все из-за Украины, которая вдруг, ни с того, ни с сего, решила уничтожать российскую нефтеперерабатывающую промышленность.

Главные истории дня

Можно ли опуститься еще ниже? Никаких сомнений нет в том, что можно. Не просто опуститься, а пробить очередное днище на очень высокой скорости, и падать, падать, падать, дальше, с ускорением, все наращивая скорость, пробивая одно днище за другим, падая так низко, как не падал никто и никогда в американской истории. Самое печальное, что нет вообще никаких сомнений в том, что это падение будет продолжаться. Именно с ускорением.

Своим выбором, сделанным 3 ноября 2024 года, 49.8% избирателей, участвовавших в голосовании, решили толкнуть страну в пропасть. Часть из этих избирателей думала, что голосует за дешевый бензин и дешевые яйца. Но проголосовала именно за прыжок в пропасть.

* На той же пресс-конференции в Белом Доме вице-президент Вэнс сказал, что война с Ираном – это не война, а военная операция (у путина, что ли, учится), что он не знает, сколько эта операция продлится и что было бы неправильно устанавливать какие-то сроки ее проведения.

Трамп в течение последних трех дней ежедневно заявлял, что США контролируют Ормузский пролив, что Иран уже побежден, что ему, Трампу, некуда спешить, что Иран – это государство в состоянии упадка.

В среду, в 11:23 утра по времени Восточного Побережья, 47-й президент поделился с миром новым откровением, запостив твит следующего содержания в своей социальной сети:

"Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не переименовать ли нам его в ПРОЛИВ ТРАМПА??? Как и сама Америка, он стал бы "горячее", чем когда-либо прежде! Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП".

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 870 дней.

P.S. Следующий подробный обзор новостей из США будет 15 сентября.

У меня все в порядке, но буду занят в ближайшие десять дней. Если будут заслуживающие внимания breaking news, буду о них сообщать коротко.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.