Опубликовано видео нокдауна в бою Ломаченко – Комми

Максим Иншаков
Бокс
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Ломаченко отправил в нокдаун Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) провел великолепный бой в Нью-Йорке. На ринге Madison Square Garden 33-летний уроженец Белгород-Днестровского по очкам победил представителя Ганы Ричарда Комми (30-4, 27 KO).

Наш соотечественник доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга.

Нокдаун случился в 7-м раунде

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самый яркий момент в поединке.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

Ломаченко победил Накатани

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

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