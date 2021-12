Опубликовано видео нокдауна в бою Ломаченко – Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) провел великолепный бой в Нью-Йорке. На ринге Madison Square Garden 33-летний уроженец Белгород-Днестровского по очкам победил представителя Ганы Ричарда Комми (30-4, 27 KO).

Наш соотечественник доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самый яркий момент в поединке.

Down goes Commey 😳



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4