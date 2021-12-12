В соцсетях не простили "испанцу" Ломаченко его поступок после боя

Максим Иншаков
Бокс
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Ломаченко победил Комми

Украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), победив в чемпионском бою Ричарда Комми (30-4, 27 KO), вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков в Украине. Большое нарекание у юзеров в социальных сетях вызвал флаг, с которым Василий вышел в ринг после поединка.

В то время, как ринг-анонсер объявлял победителя, Ломаченко развернул в ринге красно-желтый стяг Аккермана (Белгород-Днестровского – родного города Васи), который издалека очень напоминал испанский.

Ломаченко с флагом Аккермана

"А при чем здесь Украина? Победил просто боксер, который давно не выносит флаг Украины, он его даже отвергал! Теперь он продвигает просто федерализацию! Его край, его дом, и то он не считает Украиной. У Усика Крым тех людей, которые там живут... " – пишут пользователи.

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"А при чем здесь Украина? "

Люди возмущаются, каким образом можно понять, что Ломаченко – украинец.

"Ломаченко не украинец"

Фанаты не считают, что это "победа Украины".

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Многие не могут простить Василию любовь к РФ и совместное видео с российским спецназом. В 2020 году Ломаченко вместе с Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором назвали Украину и Россию едиными.

Юзеры недовольны любовью Василия к РФ
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Фаны не увидели ни одного признака, что Василий представляет Украину

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Флаг Аккермана путают с испанским

Напомним, что Ломаченко в бою с Комми доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Ганец пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Ломаченко бил соперника в корпус.

Также была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Нокдаун случился в 7-м раунде

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Поединок прошел в рубке.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.