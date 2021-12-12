В соцсетях не простили "испанцу" Ломаченко его поступок после боя

Украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), победив в чемпионском бою Ричарда Комми (30-4, 27 KO), вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков в Украине. Большое нарекание у юзеров в социальных сетях вызвал флаг, с которым Василий вышел в ринг после поединка.

В то время, как ринг-анонсер объявлял победителя, Ломаченко развернул в ринге красно-желтый стяг Аккермана (Белгород-Днестровского – родного города Васи), который издалека очень напоминал испанский.

"А при чем здесь Украина? Победил просто боксер, который давно не выносит флаг Украины, он его даже отвергал! Теперь он продвигает просто федерализацию! Его край, его дом, и то он не считает Украиной. У Усика Крым тех людей, которые там живут... " – пишут пользователи.

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Люди возмущаются, каким образом можно понять, что Ломаченко – украинец.

Фанаты не считают, что это "победа Украины".

Многие не могут простить Василию любовь к РФ и совместное видео с российским спецназом. В 2020 году Ломаченко вместе с Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором назвали Украину и Россию едиными.

Фаны не увидели ни одного признака, что Василий представляет Украину

Напомним, что Ломаченко в бою с Комми доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Ганец пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Также была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.