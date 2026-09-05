Блог | Избирают всю Палату, да еще и треть Сената, или Вероятное обнуление Трампа: возможные последствия
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[Насчет предыдущей статьи – мне посоветовали напомнить всем любителям Мордора, "летально летающим" в его небе: ваша любимая Россия вас с удовольствием сама собьет, чтобы свалить на нас!]
Далее текст на языке оригинала.
Отже, про вельми вірогідне обнулення Трампа за два місяці.
Згідно з оцінками переважної більшості фахівців, є величезна вірогідність того, що за результатами листопадневих "проміжних" виборів (тобто тільки до Конгресу) демократи отримають більшість у Палаті представників і велика – що також і в Сенаті.
Приміром, платформа Полімаркет, де "голосують грошима", віддає 90 відсотків за їх очікувану майбутню перевагу в нижній палаті й 52 відсотки – за перевагу в верхній.
Найбільш вірогідна кількість демократів і республіканців, з точки зору Полімаркет, після оновлення Конгресу складатиме:
в Палаті представників – відповідно 247 і 188,
а в Сенаті – відповідно 52 і 48 [за рівності голосів там все вирішує віцепрезидент].
На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів кращі шанси наразі теж мають демократи.
[Всі ці вибори відбудуться "в перший вівторок після першого понеділка", тобто цьогоріч – 3 листопада.]
Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг –
приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко,
тобто політичне існування [евфемізм: політична активність] Сполучених Штатів знову за усталеною традицією на пару років припиниться.
Мають виграти від цього:
антиамериканська частина світу (КНР, РФ, КНДР, Іран, різноманітні маргінальні араби),
а також певною мірою ЄС і Канада;
можуть програти:
насамперед, Україна й Ізраїль (ще, мабуть, Навроцький, але втіха це слаба).
Тож хто може програти – має допомогти Трампові мінімізувати листопадневі втрати. Хто як може.
Звісно, хай йому грець, не заради нього, а заради себе.
Втім, щось зробити для цього має й сам Трамп.
У зв’язку з цим – інформація для роздуму:
за словами Буданова, як повідомляє The New York Times, відновлення переговорів України й РФ очікується через кілька днів після парламентських виборів у Росії [вони закінчаться 20 вересня] і при цьому за кілька тижнів до проміжних виборів у США
[тобто десь у кінці вересня – на початку жовтня]…