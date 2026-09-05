[Насчет предыдущей статьи – мне посоветовали напомнить всем любителям Мордора, "летально летающим" в его небе: ваша любимая Россия вас с удовольствием сама собьет, чтобы свалить на нас!]

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Отже, про вельми вірогідне обнулення Трампа за два місяці.

Згідно з оцінками переважної більшості фахівців, є величезна вірогідність того, що за результатами листопадневих "проміжних" виборів (тобто тільки до Конгресу) демократи отримають більшість у Палаті представників і велика – що також і в Сенаті.

Приміром, платформа Полімаркет, де "голосують грошима", віддає 90 відсотків за їх очікувану майбутню перевагу в нижній палаті й 52 відсотки – за перевагу в верхній.

Найбільш вірогідна кількість демократів і республіканців, з точки зору Полімаркет, після оновлення Конгресу складатиме:

в Палаті представників – відповідно 247 і 188,

а в Сенаті – відповідно 52 і 48 [за рівності голосів там все вирішує віцепрезидент].

Главные истории дня

На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів кращі шанси наразі теж мають демократи.

[Всі ці вибори відбудуться "в перший вівторок після першого понеділка", тобто цьогоріч – 3 листопада.]

Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг –

приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко,

тобто політичне існування [евфемізм: політична активність] Сполучених Штатів знову за усталеною традицією на пару років припиниться.

Мають виграти від цього:

антиамериканська частина світу (КНР, РФ, КНДР, Іран, різноманітні маргінальні араби),

а також певною мірою ЄС і Канада;

можуть програти:

насамперед, Україна й Ізраїль (ще, мабуть, Навроцький, але втіха це слаба).

Тож хто може програти – має допомогти Трампові мінімізувати листопадневі втрати. Хто як може.

Звісно, хай йому грець, не заради нього, а заради себе.

Втім, щось зробити для цього має й сам Трамп.

У зв’язку з цим – інформація для роздуму:

за словами Буданова, як повідомляє The New York Times, відновлення переговорів України й РФ очікується через кілька днів після парламентських виборів у Росії [вони закінчаться 20 вересня] і при цьому за кілька тижнів до проміжних виборів у США

[тобто десь у кінці вересня – на початку жовтня]…