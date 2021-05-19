Ломаченко в США поднял родной флаг "Испании" и нарвался на скандал в сети. Видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) готовится к бою против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Лос-Анджелесе. Во дворе дома, в котором временно проживает украинец, он поднял флаг своего родного города из Одесской области – Белгород-Днестровского (старое название Аккерман).

Боксер выложил соответствующее видео в Instagram, спровоцировав бурное обсуждение от своих иностранных фанатов. Одни посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, став ему писать на испанском.

Другие американцы начали возмущаться, почему чужой флаг в их стране висит выше, чем стяг США в соседском дворе:

"Это Америка. Не ставь свой флаг выше нашего. Уезжай домой, если тебе что-то не нравится! Я бы не приехал в вашу страну и не поднял бы свой флаг выше вашего. Меня бы за это убили, и ты это знаешь"

Отметим, что флаги Белгород-Днестровского и Испании действительно очень похожи. На испанском полотнище расположены три горизонтальные полосы – две равновеликие красные, верхняя и нижняя, между которыми расположена желтая полоса. У Акмермана такая же расцветка. только все три полосы одинаковой ширины, и в центре находятся грозди винограда.

Напомним, что для Ломаченко это стало традицией – поднимать такой флаг в тех американских городах, где он проводит тренировочный сбор. Подобный поступок украинский экс-чемпион совершил и в 2018 году, перед боем с Хорхе Линаресом.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Ломаченко – Накатани состоится 26 июня. Для нашего соотечественника этот поединок станет первым боем после поражения в октябре прошлого года от Теофимо Лопеса, после которого Василий лишился поясов по версиям WBA, IBF и WBO. После проигрыша украинец перенес операцию на правом плече.