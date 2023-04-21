'Он бредит': Хэйни посмеялся над словами Ломаченко перед боем

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) посмеялся над слова украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), который, несмотря на два поражения в профессиональной карьере, назвал себя непобежденным. Американский боксер подчеркнул, что наш соотечественник вчистую проиграл Теофимо Лопесу (18-1, 13 КО) в октябре 2020 года.

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Об этом Хэйни заявил журналистам во время открытой тренировки, видео которой опубликовал YouTube-канал Fight Hub TV. Владелец всех титулов дивизиона подчеркнул, что в бою с Лопесом Ломаченко выглядел испуганным, а его слова о травме в том поединке выглядят бредово.

"Он бредит. Это еб*чее заблуждение. Он проиграл даже не один раз, а дважды. Лопес победил его чисто. Да, бой с Солидо был достаточно близким, но Теофимо побил его чисто. Меня не интересует, что Лома говорит. Травма или еще что-то... В конце концов, он вышел в ринг. Он поздно включился в бой с Лопесом. Он провел тот бой испуганно все 12 раундов, а потом говорит о травме. Не хочу это слушать. Он реально сказал, что не проигрывал? Он не непобедимый. Он проигрывал дважды и снова проиграет 20 мая", – сказал Хэйни.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хэйни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия. Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал однозначный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни. Сам Девин предсказал, что украинец будет вести с ним грязный бокс.

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