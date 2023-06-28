'Не сможет. Никто этого не делал': легенда бокса дал неутешительный прогноз для Усика на бой с Фьюри

Легендарный чемпион мира Эвандер Холифилд выразил уверенность в том, что британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) победит в поединке против Александра Усика (20-0, 13 КО). Бывший обладатель всех поясов тяжелого дивизиона не видит, как украинец может разобраться с более габаритным и опытным соперником.

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Такое мнение Холифилд высказал в интервью порталу Boxing Social. Американец подчеркнул, что еще ни одному боксеру не удавалось создать Фьюри серьезные трудности, хотя Тайсон трижды оказывался в нокдаунах в боях со Стивом Каннингемом и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

"Нет, Усик не сможет победить Фьюри. Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он отличный боец. Из всех бойцов он единственный смог внести изменения в свой стиль, а корректировки делают вас лучше. Его еще никто не побеждал! Я не знаю, как Усик смог бы победить Фьюри. Никто этого не делал. И пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, то ты не показал, что можешь проиграть", – сказал Холифилд.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Украинский боксер рассказал, что собирается устроить бой с британцем. Также Александр обвинил своего соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому Королю. В ответ в команде Тайсона отметили, что Усика интересуют только деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Александре Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

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