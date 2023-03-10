Назван следующий соперник Усика. Бой с Фьюри маловероятен

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) свой следующий бой, вероятно, проведет с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), который является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). При этом наш соотечественник все еще надеется, что ему удастся договориться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24) о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Об этом в интервью ID Boxing рассказал промоутер украинца Александр Красюк. По его мнению, бой с Дюбуа несомненно уступает по зрительскому интересу и статусу поединку Усика против Фьюри, однако британским любителям бокса наверняка будет интересно посмотреть такой бой своего соотечественника.

"Бой с Фьюри маловероятен. На самом деле обязательная защита – это то, что ждет Усика дальше. Что я могу сказать... Мы должны соблюдать правила. Возможно, это не самый плохой бой для Великобритании, ведь Дюбуа – англичанин, а Усик дрался здесь пару раз, так что он, наверное, немного известен. Это бой, в котором англичанин будет бороться за три пояса в супертяжелом весе. Это немного больше, чем обычный бой в супертяжелом весе. Конечно, он не настолько большой, как бой Усик – Фьюри, но все же значительный", – сказал Красюк.

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорара. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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