1. По данным Politico, американский министр финансов Бессент, когда его российский коллега Силуанов на саммите G20 пытался с ним обсудить возможные пути сотрудничества, мгновенно прервал его и достаточно резко заявил, что "ничего невозможно, пока не закончится война".

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Далее текст на языке оригинала.

(До речі, на вимогу європейців спільне фото учасників зробили без Сілуанова та російської делегації.)

Водночас світові ЗМІ зазначають, що Бессент обговорив із Сілуановим "мирний план" Трампа з 28 пунктів.

Кореспондент Fox Business Лоуренс у мережі Х повідомив, що йдеться про той самий план, який Трамп запропонував ще минулоріч у листопаді.

У зв’язку з можливим незадоволенням України (яка вважала цей план капітулянтським) щодо подібних перемовин міністрів фінансів –

"інфомаційні постачальники" Трампа розповідають:

українці під час війни купили понад 300 Rolls-Royce, серед них п’ять автомобілів 2026 року випуску,

хоча вартість деяких автівок досягає понад 800 тис. доларів,

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при цьому дехто купували й по два таких автомобілі

(а прем’єр Корецький заявив у ВР, що Кабмін запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, щоби таким чином заощадити гроші, які планують повністю спрямувати на фінансування Сил оборони).

2. Ну а Польща робить все можливе для того, щоб у не дуже від неї далекій Саксонії-Ангальт напівфашистська Альтернатива для Німеччини не просто перемогла, а сформувала уряд без усіляких коаліцій.

Напередодні тамтешніх місцевих виборів Навроцький знову повторив вимоги до Німеччини щодо репарацій за Другу світову, таким чином змушуючи/стимулюючи німців голосувати за "альтернативних", адже тільки вони в змозі дати полякам гідну відсіч.

Саме так Польща фактично провокує Німеччину на відповідь у тому ключі, що Польща репарації свої вже отримала –

через достатньо суттєвий "зсув" її на Захід, коли після Другої світової до неї були включені німецькі ще з середньовіччя території:

зокрема, Штеттин, Свінемюнде, Ґрюнберґ, Бреслау, Ґлайвіц, Ґдінґен і Данциґ,

що відомі тепер як Щецин, Свіноуйсьце, Зелена-Гура, Вроцлав, Гливиці/Гливице, Гдиня й Гданьск!

АдН із задоволенням своїм майже сусідам виразно про все це нагадає, перетворюючи місцевий мандат на загальнонімецький, щоб невдовзі розповісти це все й Європі в унісон зі своїми російськими друзями.

Тож недалекий (в усіх сенсах!) Навроцький ретельно вибудовує вельми цікаве майбутнє для НАТО й ЄС.

Росії сподобається…