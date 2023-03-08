''Не можем заставить'': Фьюри отказался от выгодного предложения Усика

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) отказался от предложения Александра Усика (20-0, 13 КО) по распределению гонорара за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команда нашего соотечественника сначала была согласна на равное распределение средств, а затем представила план, по которому победителю достанется 60% от общей суммы.

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Об этом в интервью порталу talkSport рассказал промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, он не уверен в том, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, действительно хоче выйти на ринг против его клиента, а заставить британца сделать это никто не может.

"Бокс – это спорт двух мужчин, и если только Усик выйдет на ринг, поединка за абсолюта не будет. Это будет бой с тенью одного чемпиона. Мы открыты, может кто-то хочет избежать опасности и остаться в удобном положении. Я не знаю, и мне действительно все равно. Сначала мы согласились на 50/50, но затем Тайсон попросил немного больше денег. Поэтому мы дали понять, что готовы пойти на 60/40, но победитель получает 60%. Возможно, Тайсон еще не готов морально, может быть, он не готов физически. Мы хотим, чтобы это произошло. Если он этого не хочет, мы не можем заставить его этого хотеть", – сказал Красюк.

Напомним, Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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