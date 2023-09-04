'Натянул шорты до сосков!' Усик взбесил легенду бокса из-за скандала в бою с Дюбуа

Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя жестко раскритиковал экспертов и болельщиков, которые считают запрещенным удар Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в пятом раунде боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО), когда британец пробил ниже пояса нашему боксеру. Чемпион мира в шести весовых категориях пришел в ярость из-за этого момента, обвинив самого украинца в мошенничестве.

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Об этом Де Ла Хойя заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub, пишет портал Boxing Social. Он отметил, что Усик якобы слишком высоко натянул свои шорты и когда Дюбуа нанес удар по защитной резинке, он якобы был легитимным, так как по факту пришелся в живот.

"Все люди говорят: "О, это был удар ниже пояса". Но это не так! Это был легитимный удар. Люди не понимают, что Усик просто высоко надел шорты, его долбанные яйца были намного ниже удара Дюбуа. Да, удар пришелся ниже пояса шортов. Да вот только Усик натянул свои шорты аж до чертовых сосков! Так что удар пришелся точно в желудок. Это не ниже пояса", – сказал экс-чемпион мира.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса. Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона.

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