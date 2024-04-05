'Мне плевать': легенда бокса рассказал, почему Усик проиграет Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) сможет победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) только, если будет вести себя резко на ринге. В противном случае британец воспользуется своим преимуществом в физических данных и завладеет всеми поясами дивизиона.

Такое мнение в интервью talkSPORT Drive выразил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, Фьюри подойдет к поединку против Усика с совершенно другим настроем, чем это было в бою с Фрэнсисом Нганну (0-2, 2 КО).

"Усик – отличный тактик, но он не взрывной. Если бы он был резким, это была бы проблема для Фьюри. Когда ты уступаешь в габаритах и выходишь против крупных парней, тебе нужно быть взрывным, иначе к тебе не будут относиться серьезно. Если Усик не сможет найти этот навык до того, как состоится бой, он не победит Тайсона Фьюри. И мне плевать, что говорят вокруг. Тайсон Фьюри не воспринимал Нганну всерьез, и в бою с Нганну он выглядел не так, как должен был. Но он все еще Тайсон Фьюри, и он определенно будет относиться к Усику серьезно", – сказал Джонс.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!