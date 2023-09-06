'Фьюри убил бы': легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший обрадовался победе Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет паспорт России, отметил, что не хотел бы видеть поединок британца против его соотечественника Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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Об этом Джонс заявил в эфире своего YouTube-канала Roy Jones Jr. Official, пишет портал Boxing Social. Бывший боксер отметил, что понимает чувства Дюбуа, который не согласен с решением рефери признать его удар в пятом раунде боя 26 августа ниже пояса, но призвал его объективно посмотреть на ситуацию.

"Я понимаю, что Даниель, вероятно, чувствовал, что это был удар в корпус или на грани, но не ниже пояса. Но тот факт, что это было на грани, дает рефери возможность принимать решение, которое будет лучше для боксеров. Поэтому он перестраховался и решил, что это был удар ниже пояса. Были ли шорты натянуты высоко? Да, были, причем у обоих. Это бокс. Усик остается непобежденным. Мы не хотим видеть, как Дюбуа дерется с Фьюри, мы знаем, что Фьюри убил бы этого парня. В конце концов, Дюбуа вырубили джебом, так что мы рады, что бой закончился в пользу Усика", – сказал Джонс-младший.

Накануне команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса. В свою очередь менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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