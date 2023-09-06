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"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
621
'Фьюри убил бы': легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший обрадовался победе Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет паспорт России, отметил, что не хотел бы видеть поединок британца против его соотечественника Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Видео дня
Усик
"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Об этом Джонс заявил в эфире своего YouTube-канала Roy Jones Jr. Official, пишет портал Boxing Social. Бывший боксер отметил, что понимает чувства Дюбуа, который не согласен с решением рефери признать его удар в пятом раунде боя 26 августа ниже пояса, но призвал его объективно посмотреть на ситуацию.

"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

"Я понимаю, что Даниель, вероятно, чувствовал, что это был удар в корпус или на грани, но не ниже пояса. Но тот факт, что это было на грани, дает рефери возможность принимать решение, которое будет лучше для боксеров. Поэтому он перестраховался и решил, что это был удар ниже пояса. Были ли шорты натянуты высоко? Да, были, причем у обоих. Это бокс. Усик остается непобежденным. Мы не хотим видеть, как Дюбуа дерется с Фьюри, мы знаем, что Фьюри убил бы этого парня. В конце концов, Дюбуа вырубили джебом, так что мы рады, что бой закончился в пользу Усика", – сказал Джонс-младший.

"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Накануне команда британского боксера подала апелляцию на результат боя. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил Дюбуа чемпионского пояса. В свою очередь менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента.

"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа
"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа
"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

"Фьюри убил бы": легенда бокса признался, что рад победе Усика над Дюбуа

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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