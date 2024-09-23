Появилось видео, что Фьюри сказал Усику после боя Джошуа – Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) тепло поприветствовал Александра Усика (22-0, 14 КО) во время встречи в Лондоне. Боксеры посетили грандиозное шоу в Лондоне, главным событием которого стал поединок Даниеля Дюбуа (22-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Видео дня

Сразу после окончания боя, который завершился сенсационной победой Дюбуа, Усик и Фьюри короткого обсудили его ход и результат. При этом Тайсон вел себя очень уважительно по отношению к украинскому чемпиону, напомнив том, что ранее тот побил и Джошуа, и Дюбуа. Соответствующее видео было опубликовано на странице телеканала TNT Sports в социальной сети TikTok.

"Ты преподал им обоим превосходный боксерский урок. Уважение к тебе. Фейр-плей. Вот, что значат боксерские навыки. Навыки оплачивают гонорары. Ну, ты знаешь, что я имею в виду..." – сказал Фьюри, приобняв Усика и похлопав по плечу.

Отметим, что бой Джошуа и Дюбуа завершился брутальным нокаутом в пятом раунде. При этом промоутер Александр Красюк отметил, что поединок должен был закончиться дисквалификацией уже после первого раунда.

Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику. Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа.

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