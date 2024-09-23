'Он мне как брат': Усик рассказал о первой встрече с Фьюри после боя 18 мая

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал свои братом британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Боксеры посетили грандиозное шоу в Лондоне, главным событием которого стал поединок Даниеля Дюбуа (22-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), впервые встретившись после поединка 18 мая.

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В интервью YouTube-каналу Boxing King Media наш соотечественник отметил, что тепло пообщался с Фьюри после поединка Дюбуа и Джошуа. Кроме того, украинский боксер выразил уверенность в том, что победит Тайсона в реванше, а с будущими планами определится после отдыха.

"Да, мы немного пообщались. "Как дела?" и все такое. Он мой друг. Он мне как брат. Я очень люблю своих лондонских фанатов. Когда я во второй раз выиграю у Тайсона Фьюри, не знаю, что будет следующим. Я хочу отдохнуть со своей семьей. Поражение Джошуа? Я не шокирован. Это бокс. Даниель Дюбуа сегодня был лучше. У Энтони была одна проблема – он отклонялся от ударов по прямой. Это опасно", – прокомментировал Усик.

Отметим, что бой Джошуа и Дюбуа завершился брутальным нокаутом в пятом раунде. При этом промоутер Александр Красюк отметил, что поединок должен был закончиться дисквалификацией уже после первого раунда.

Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику. Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа. Кроме того, появилось видео встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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