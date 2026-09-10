СБУ задержала 19-летнего агента ФСБ, который готовил убийство Геннадия Друзенко. Фото и подробности

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил убийство известного общественного деятеля в Киевской области. Стало известно, что злоумышленник планировал расстрелять Геннадия Друзенко.

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Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Что известно

"В рамках системной работы по противодействию российским спецслужбам и недопущению дестабилизации ситуации в Украине контрразведка СБУ сорвала заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. По результатам упреждающих действий задержан киллер, работавший на ФСБ. Спецоперация проходила под личной координацией главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу. Для этого агент в течение длительного времени отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.

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Отмечается, что далее, согласно инструкции российской спецслужбы, злоумышленник должен был переночевать в лесу, недалеко от дома общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады. Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел и задержали киллера в засаде во время подготовки к покушению.

Согласно материалам дела, заказ выполнял завербованный врагом 19-летний житель Николаева. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей активности в социальных сетях. В частности, фигурант публиковал посты в поддержку фашистской и нацистской идеологии. После вербовки российская спецслужба направила своего агента в столицу Украины для совершения резонансного убийства. В ходе обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Стоит добавить, что впоследствии известный общественный деятель Геннадий Друзенко подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook, что целью врага был именно он.

"По понятным причинам я не могу раскрывать все подробности спецоперации, но меня действительно переполняет гордость за то, насколько блестяще и профессионально сработали контрразведчики Службы безопасности Украины. То, что я оказался в расстрельном списке россиян, означает, что жизнь прожита не зря, и я на правильном пути. Моя жена любит шутить, что если с моим характером я до сих пор жив, то, наверное, у Господа на меня серьёзные планы. Теперь я точно знаю, что меня оберегает не только Господь Бог, но и "Служба Божья Украины", более известная в народе как СБУ. Спасибо, ребята! Вы – настоящие профессионалы", – написал Друзенко.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области мужчину, который передавал российской стороне данные о позициях Сил обороны. Он вел разведку вблизи линии боевого столкновения на Волчанском направлении, примерно в 10 км от фронта.

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