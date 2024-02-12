'Чтобы голова на место встала': Поветкин потребовал от украинцев сдаться России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин вновь назвал больным на голову украинского супертяжа Александра Усика (21-0, 14 КО) за его патриотическую позицию. Русский Витязь, который обвинял Запад в желании напасть на РФ, лицемерно выдал штамп кремлевской пропаганды о "братских народах".

Об этом Поветкин заявил в интервью порталу News.ru. Бывший боксер является ярым фанатом диктатора Владимира Путина, войны в Украине и убийств ее мирных жителей. Поддерживая эти преступления, он призвал украинцев сдаться и дружить с россиянами, а не сражаться за свою свободу и национальную идентичность.

"Усик говорил, что хочет стать президентом Украины? Мне нравится эта идея. Но мне хотелось бы, чтобы у него голова на место встала и он понял, что мы – братские народы, которые между собой должны дружить, а не сражаться", – сказал Поветкин.

Ранее он заподозрил нашего боксера в неискреннем патриотизме, забыв о том, что российские оккупанты захватывали дом Усика в Ворзеле. Также Поветкин заявил, что украинцам "задурили головы", из-за чего они "не понимают", что они русские.

Также российский экс-боксер со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Поветкин также заявил, что если бы Россия не напала на Украину, то "на нашей территории была бы война". Также россиянин выдал ложь, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

В свою очередь, жена Усика Екатерина жестко высказалась в адрес Поветкина, назвав его трусом. Также она рассказала о звонке Русского Витязя мужу, во время которого представитель РФ пытался доказать, что "в Украине что-то не так".

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