Менеджер Ломаченко неправильно перевел Василию на русский язык вопрос про войну в Украине. Видео

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) исказил вопрос про войну в Украине. Эпизод случился во время пресс-конференции в Австралии посвященной поединку украинского боксера против местного бойца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

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Ведущая спросила у Василия, как он считает, насколько победа в бою за звание чемпиона мира 12 мая помогла бы вдохновить украинский народ продолжать борьбу [против России].

Климас на русский язык перевел вопрос так: "Для Украины будет большим достижением, что ты станешь опять чемпионом?".

Ломаченко ответил: "Думаю, что да, потому что сейчас у нас есть только один чемпион мира – это Александр Усик. А 12 мая в нашей стране могут быть два чемпиона мира".

Как сообщал OBOZ.UA, поединок между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая в Перте на RAС Arena. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе, который Василий не смог отобрать у Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) в октябре 2020 года и которым он никогда не владел ни в одной весовой категории.

21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов.

Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался от боя из-за вторжения России в Украину.

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