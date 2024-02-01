'Украинцам задурили голову'. Поветкин сделал заявление о бое 'русского человека' Усика с Фьюри

Знаменитый российский боксер Александр Поветкин заявил, что в бою между обладателем титула WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет болеть за Усика, так как это "русский человек". В интервью пропагандистам "Матч ТВ", Поветкин объяснил, что Александру просто "задурили голову".

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"Несмотря ни на что, буду за него [Усика - ред.] болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они [украинцы - ред.] сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него", – сказал Российский Витязь.

Оценивая сам поединок Поветкин не смог сделать однозначный прогноз.

"Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри – неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри", – подытожил российский боксер.

Напомним, что Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе 17 февраля 2024-го. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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