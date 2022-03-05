Жена Усика – Поветкину: называл нас Братское сердце. Хр*н ты моржовый и трус

Максим Иншаков
Бокс
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Екатерина Усик назвала Поветкина трусом
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Супруга знаменитого украинского боксера Александра Усика резко отреагировала на позицию Александра Поветкина по нападению России на Украину. Русский витязь несколько дней назад записал видео, в котором поддержал действия Владимира Путина.

В частности, Поветкин заявил о правильности решения главы РФ "встать на защиту простых людей и дать отпор нацизму".

Поветкин поддержал Путина

Екатерина Усик (в девичестве Хмелевская) назвала Поветкина "моржовым хр*ном и трусом".

Екатерина Усик высказалась о Поветкине
Видео дня

Также Катя показала, как помогает территориальной обороне.

Екатерина Усик

Напомним, что в 2015 году Александр, комментируя возможный бой с Кличко в Киеве, заявил, чтоб поехал бы в столицу Украины, так как считает украинцев "братским народом".

Отметим, что на момент публикации этой новости профиль Поветкина в Instagram закрыт. Также не доступно его обращение с поддержкой путина.

Поветкин закрыл Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта Екатерина Хмелевская обратилась к Путину, а также к женщинам России, призвав их не пускать своих сыновей и мужей воевать в Украину.

До этого Катя не смогла сдержать выражений, обращаясь к своим землякам. Екатерина Хмелевская родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

Дом Усиков атаковали

Нападение РФ на Украину застало ее и семью в Ворзеле (Киевская область), где Усики построили уютный дом с террасой и балконом.

Дом Усиков в Ворзеле

На видео заплаканная Катерина называет крымчан трусами, за то что те бояться публично выступить против агрессии Путина.

Екатерина Хмелевская

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Усик вступил в территориальную оборону

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.

Война в Украине 2022Екатерина УсикАлександр Поветкин