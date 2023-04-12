''Я этого не проглочу'': Поветкин признался, как относится к Усику, и ''повесил'' на ВСУ преступления армии РФ

Бывший российский супертяж Александр Поветкин заявил, что не испытывает негатива к украинцу Александру Усику, который открыто называет РФ агрессором. Русский Витязь при этом обвинил нашего соотечественника в оскорблениях, а также отметился рядом штампов кремлевской пропаганды.

Видео дня

В интервью YouTube-каналу "Ушатайка" Поветкин полностью поддержал вторжение армии своей страны в Украину. Он также выразил уверенность, что во время встречи спросит у Усика о причинах его высказываний, а также заявил о том, что ВСУ якобы прячутся за спинами мирных граждан, что на самом деле регулярно делают ВС РФ.

"Что-то там произошло, чего мы не знаем. Я всегда был бы за Россию, права она или нет. Но сейчас Россия была права. У меня нет какого-то негатива к Усику. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит. Он так решил, пусть так будет. Но я этого не проглочу. Когда мы встретимся, я его обязательно спрошу почему. Я никого не позволял себе оскорблять никого, их народ. А что там происходит... Их военные прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают", – сказал Поветкин.

Ранее россиянин намеревался разобраться с Усиком за его откровенные высказывания в адрес российского террористического государства. В ответ украинцы напомнили Поветкину, как он "нюхал подмышку Кличко". Также Русский Витязь заявлял, что "нельзя так высказываться" в адрес его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд обвинил Александра Усика в том, что он не повторил поступок Василия Ломаченко и не несет российскую пропаганду об УПЦ МП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!