''Это разве нам нужно?'' Поветкин оправдал Путина и поддержал войну в Украине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин оправдал преступления российской армии в Украине и лично диктатора Владимира Путина, на арест которого суд в Гааге выдал ордер. Русский Витязь полностью поддержал вторжение в нашу страну, повторив штампы кремлевской пропаганды.

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Об этом Поветкин заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он отметил, что если бы Россия подло не напала на Украину, то война бы якобы началась на территории страны-агрессора, а это жителям РФ не нужно. "Владимир Владимирович (та россияне по-рабски называют Путина – ред.) все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была бы война. Это разве нам нужно? Вот и все. Человек все правильно сделал", – сказал Z-патриот.

Отметим, что по состоянию на 24 марта подтвержденные потери России в войне против Украины составляет свыше 18 тысяч человек. Это больше официально признанных погибших во время вторжения СССР в Афганистан.

Ранее Поветкин выразил претензии к Александру Усику из-за его высказываний о России. Русский Витязь намеревался "разобраться" с украинцем. Наши болельщики высмеяли россиянина, напомнив ему, как он "нюхал подмышку Кличко".

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика Екатерина рассказывала о том, что Александр Поветкин связывался с ее супругом после начала вторжения РФ в Украину. Боксер из РФ начал рассказывать нашему чемпиону о том, что "в Украине что-то не так". Сам спортсмен из страны-агрессора, рассказывая о звонке Усику, использовал кремлевский штамп о "восьми годах на Донбассе".

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