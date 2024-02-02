'Его уничтожат. У него другого выхода нет': Поветкин выдал бред про Усика и восхитился молчанием Ломаченко о России

Бывший чемпион супертяжелого веса Александр Поветкин выдал очередную порцию бреда об Александре Усика (21-0, 14 КО). После слов о том, что "украинцам задурили голову" и они на самом деле русские, представитель страны-агрессорки лицемерно заподозрил нашего боксера в неискреннем патриотизме.

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Об этом Поветкин заявил в комментарии порталу Sport24. Русский Витязь, как называют уроженца Курска, раскритиковал Усика за его позицию в отношении российского террористического государства, а также восхитился Василием Ломаченко (17-3, 11 КО), который своим молчанием подыгрывает кремлевской пропаганде.

"Усик? Конечно, мне стало за него обидно, но у него, наверное, другого выхода нет. Он неплохой парень, всегда за Россию был, а то, что сейчас произошло, мне непонятно. Вернее – понятно. Он где живет? Там живет. Его уничтожат, если что-то не то сделает. Это мое мнение. Вот надо отдать должное Васе Ломаченко, который уехал из Украины (на самом деле Василий находится в стране – ред.), ничего не говорил. Вот он молодец. Но, разумеется, в бою Фьюри и Усика я буду болеть за Усика. Но его я не понял", – сказал Поветкин.

Ранее он со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Поветкин также заявил, что если бы Россия не напала на Украину, то "на нашей территории была бы война". Также россиянин выдал ложь, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

В свою очередь жена Усика Екатерина жестко высказалась в адрес Поветкина, назвав его трусом. Также она рассказала о звонке Русского витязя мужу, во время которого представитель РФ пытался доказать, что "в Украине что-то не так".

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Эгис Климас неправильно перевел Василию Ломаченко вопрос о войне России против Украины

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