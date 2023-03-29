''Нельзя так говорить'': Поветкин возмутился из-за слов Усика о России

Бывший чемпион мира Александром Поветкин возмутился словам украинца Александра Усика, который открыто называет Россию террористическим государством. Русский Витязь, который яростно поддерживает войну в нашей стране, осудил нашего соотечественника за слова об РФ и не поверил в их искренность.

Видео дня

Об этом Поветкин заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он признался, что перестал общаться с Усиком, а также рассказал, чтобы спросил у украинца при встрече. При этому бывший боксер и Z-патриот добавил, что "нельзя так говорить" о России.

"Как я отреагировал… Не очень позитивно. Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо – прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал – нельзя так говорить. При встрече с Усиком он бы поинтересовался, почему он так думает про Россию и почему у него такое отношение. Но все, у нас нет никакого общения. Пообщались", – сказал Поветкин.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что его соотечественник хотел бы "разобраться" с Усиком из-за его высказываний о стране-агрессорке. Украинцы высмеяли Поветкина за это намерение.

Жена Усика Екатерина рассказывала о том, что Поветкин связывался с ее супругом после начала вторжения РФ в Украину. Боксер из РФ начал рассказывать нашему чемпиону о том, что "в Украине что-то не так". Сам спортсмен из страны-агрессора, рассказывая о звонке Усику, использовал кремлевский штамп о "восьми годах на Донбассе".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре 29 марта – в день, когда монахи Московского патриархата должны покинуть территорию заповедника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!