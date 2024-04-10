'Будет издеваться над Фьюри': Усик привел в восторг британских фанатов. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). До поединка остается шесть с половиной недель, но уже сейчас украинец находится в превосходной форме, что заметили и британские болельщики.

На странице Усика в социальной сети Instagram было опубликовано видео одной из тренировок украинского боксера, которая восхитила фанатов, пишет портал talkSport. На ролике видно, как наш соотечественник работает на груше с растяжками, нарабатывая комбинации.

Любители бокса из Великобритании отметили, что Усик находится едва ли не в лучшей форме в карьере. Некоторые из них не сомневаются в том, что Александр победит их соотечественника.

"Усик всегда в форме, но сегодня выглядит так, будто готов драться прямо сейчас!", "Выглядел ли Усик когда-нибудь в лучшей форме?", "Вы видите абсолютного чемпиона мира, я говорил это с самого начала", "Усик будет издеваться над Фьюри своей скоростью рук и лучшей работой ног", "Совершенно потрясающие навыки: глядя в камеру, он пропустил грушу только один раз!" – пишут в комментариях.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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