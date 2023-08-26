Без право на реванш. Стало известно, что будет с победителем боя Усик – Дюбуа

Победитель противостояния между украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британским боксером Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) получит бой против Тайсона Фьюри, заявил Фрэнк Уоррен. По словам промоутера, Усик и Дюбуа не будут проводить реванш, потому что это обязательная защита титула.

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"Кто победит, тот и бросит вызов Фьюри в объединительном поединке. В независимости от того, кто победит Усик или Дюбуа, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в начале 2024 года", – заявил Уоррен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Дюбуа проведут бой в субботу 26 августа на стадионе "Тарчински Арена. Уже стало известно, где и как можно будет посмотреть эту битву в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на предложение британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое условие, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

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