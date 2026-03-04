УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Экономист

Блог | Ровесники из разных эпох: Трамп и два не-Трампа

Дональд Трамп

В этом году летом исполнится 80 лет сразу трем президентам США: 14 июня – N45/47, 6 июля – N43 (сыну 41-го) и 19 августа – N42.

В общей сложности они выиграли 6 президентских выборов, так что, если все будет нормально, на их управление страной придётся почти четверть века, правда с перерывами.

"Ровесники из разных эпох" – писал я когда-то об известном после Второй мировой футболисте Ди Стефано (1926-2014) и практически нашем современнике Шеварднадзе (1928-2014).

Так вот, то же самое можно сказать о давно уже "бывших" Клинтоне / Буше (младшем) и формально старшем их обоих максимально сегодняшнем Трампе, закладывающем сейчас совсем новое мировое будущее, с опозданием навёрстывая беспомощно утраченное талантливыми предшественниками.

Именно Трамп заменяет тупое примитивное "все должны ЗАВИСЕТЬ от Америки" прагматичным и стимулирующим "все должны быть ПОЛЕЗНЫМИ Америке", то есть не требуя бессмысленных неоправданных потерь, но честно задавая вместо этого чёткий и конкретный, понятный и ясный вектор общественного развития – гуманного и прогрессивного, как грамотный капитализм по сравнению с рабовладельческим древним миром.

(Те двое ровесников лишь изредка пытались.)

Однако вернемся к цифрам, с которых начали: трижды по 80 лет это 240, а Соединённым Штатам этим же летом (4 июля) – 250. Лишь три человеческие жизни…

