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Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
2,5 т.
Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) сегодня, в субботу 26 августа, проведет свой пятый поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина будет британский боксер Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию Усик – Дюбуа. Ориентировочное время начала поединка на стадионе "Тарчински Арена" в 23:45 по киевскому времени. Комментировать  Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Польши на медиасервисе MEGOGO, купив подписку "Максимальная". Для новых пользователей доступна акция, по которой недельный тестовый просмотр будет стоить 49 грн. В дальнейшем необходимо будет заплатить 299 грн либо отказаться от использования сервиса.

Для покупки надо зайти на сайт megogo.net, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Дюбуа.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

После чего нажать "Смотреть".

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Затем указать, что вы покупаете подписку "Максимальная".

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция
Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

На странице входа надо ввести свой номер телефона и войти в сервис.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

Отметим, что букмекеры за пять дней до боя во Вроцлаве внесли некоторые изменения в прогноз на его исход.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

В своем крайнем поединке Усик год назад победил Энтони Джошуа. Перед боем соотечественника Энтони сделал "антиукраинское" заявление.

Как смотреть бой Усик – Дюбуа. Пошаговая инструкция

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