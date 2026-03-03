Через 40 дней станет понятно, лишится ли Путин своего главного союзника в Европе, регулярно блокирующего решения ЕС в поддержку Украины. В Венгрии 12 апреля пройдут выборы в парламент, по итогам которых правящая партия Фидес во главе с Виктором Орбаном может проиграть оппозиционной партии Тиса, которую возглавляет Петер Мадяр. И это будет означать конец 16-летнему правлению Орбана.

И именно сегодня состоялся созвон Путина с Орбаном. В формальном пресс-релизе сказано, что обсудили актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, а также обстановку вокруг Ирана, обменялись мнениями по Украине.

Для Орбана, выстроившего в Венгрии настоящее мафиозное государство, мало чем отличающееся от российского, потеря поста премьера будет означать личный крах. Оппозиция обещает вернуть Венгрию в число правовых государств, разделяющих и поддерживающих европейские ценности. И в этом случае для Орбана наиболее актуальным становится сценарий, в котором он присоединяется к Виктору Януковичу и Башару Асаду. Поскольку иначе – придется отвечать по закону за ту мафиозную систему, которую он выстроил в Венгрии.

Для Путина уход Орбана означает потерю ключевого союзника в Европе и одного из последних соратников на мировой политической арене. Поэтому очевидно, что в сегодняшнем разговоре были заинтересованы оба собеседника и оба ведут одну игру по сохранению власти Фидес в Венгрии. И в данном случае речь может идти об энергоносителях, как излюбленном гибридном оружии России.

Венгрия неделю назад прекратила поставки дизтоплива Украине. Это решение играет на руку Путину, который систематически разрушает энергетическую инфраструктуру Украины. Одновременно в Европе стремительно растут цены на газ на фоне кризиса на Ближнем Востоке, биржевые цены на нефть также выросли. Венгрия, несмотря на решение ЕС отказаться от закупок российского газа, получает газ из России.

Если Орбан удержит власть, он будет еще больше обязан Путину и продолжит свой курс, направленный и против поддержки Украины, и против европейских ценностей. А в центре Европы и дальше будет существовать мафиозное государство, использующее и власть, и ресурсы в интересах узкого круга лиц. Прекращение же власти Орбана в интересах и граждан Венгрии, и Европы и всех, кто разделяет ценности цивилизованного мира.