Где смотреть Усик – Дюбуа. Расписание трансляций чемпионского боя

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) в субботу, 26 августа проведет свой пятый поединок в супертяжелом весе. Соперником чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF будет британский претендент Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). На кону будут стоять все пояса 36-летнего крымчанин.

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Бой состоится на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Ориентировочное начало – в 20:00 по киевскому времени.

В Украине официальным транслятором встречи двух супертяжей является медиасервис Megogo. Посмотреть бой можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна на канале "Megogo Гонг" и на отдельном поп-ап канале, который появится на сервисе в день боя. Также Megogo планирует организовать студию с места события.

В андеркарте боксерского шоу во Вроцлаве запланирован бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика (17-0, 9 КО), который будет защищать титул в противостоянии с боксером из Швеции Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО).

Кроме того Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) в поединке с британцем Хамзой Ширазом (17-0-0, 13 КО) попытается взять WBC Silver в среднем весе.

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