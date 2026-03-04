США и Израиль, конечно, бесконечно мощнее Ирана.

Но они все еще могут проиграть эту войну, причем по своей же вине.

Я думаю, их ошибка была в том, что они изначально поставили себе слишком высокую планку, объявив, что их цель - свержение нынешней власти в Иране. А добиться реализации этой цели с каждым днем войны становится все сложнее.

Они отнеслись к Ирану как к простой диктатуре, типа саддамовского Ирака или путинской России, все держится на одном человеке. Лидера убрал – и все, дело в шляпе – власть поменялась.

Но Иран аятолл – совсем другое дело. Там у государства есть серьезное идеологическое основание (шиитский ислам) и мощные, много раз проверенные (в том числе войной), глубоко укорененные за 45 лет институты. От конкретных персоналий начальников там мало что зависит, все держится на организациях.

А чтобы надежно выкорчевать эти госинституты, не обойтись без ввода наземных войск и создания там оккупационной администрации. Одних ударов с воздуха явно не хватает.

Если же США и Израиль введут войска, то их потери, боюсь, будут неприемлемо высокими.

Объяснение простое: дроны.

Как только (и если) начнется наземное вторжение, через Россию в Иран хлынет гигантский поток китайских ФПВ- и других дронов, а также российских инструкторов (того же Рубикона). Поскольку ни США, ни Израиль в современной дроновой войне пока не воевали, поначалу им будет очень сложно.

Получается, что без вторжения цели войны достигнуты не будут, а вторжение станет избыточно затратным в плане потерь. Оба варианта хуже.

Плюс не забываем, что Трамп уже практически в маразме, а его министр обороны Хегсет – клинический дегенерат, который, к тому же, уволил из Пентагона всех лучших генералов и адмиралов.

Ну а для аятолл достаточно просто сохранить свой режим, чтобы объявить о победе в войне против злейших врагов. Подозреваю, что с этим они не без труда, но справятся.

(Однако если сейчас в Иране поднимется и победит народное восстание, то история все еще может закончиться хэппи-эндом. Но без восстания – не-а).

Впрочем, для нас все равно есть плюсы, так как США с Израилем сейчас порежут иранский ВПК, помогающий России, а поражение в войне поставит крест на Трампе и его дружбе с Путиным.