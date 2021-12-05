Украинки вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде эстафетной гонкой среди женщин 4х6 км продолжилась программа 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которая была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной), заняла 10-е место.

Украина начала гонку провально. Анастасия Меркушина уже на первой сотне метров дистанции продемонстрировала очень низкую скорость, придя к стрельбищу одной из последних. Сделав за два огневых рубежа лишь промах, Настя тем не менее передала эстафету 19-й из 23 участников. Потеря времени составила больше минуты.

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Юлия Джима попыталась наверстать упущенное, но сделала 5 неточных выстрелов, что не позволило ей серьезно подтянуть сборную.

Дарья Блашко, которой тренеры дали день отдыха, по скорости свой этап провела блестяще. В случае идеальной стрельбы мы могли б подняться в десятку, но экс-белоруска 4 раза промазала.

Елена Билосюк ушла в бой 14-й, уступая лидирующей Франции 3:46,1. Чуда наша олимпийская чемпионка сотворить не смогла, добившись лишь попадания в топ-10.

Напомним, что накануне в мужской эстафете наши парни великолепно провели первую половину гонки, но штрафной круг на 3-м этапе вычеркнул Украину из претендентов на медаль.

Победу добыла Норвегия. Второе место у Франции. Россия третья.

Напомним, что день назад состоялась женская гонка преследования, в которой украинки выступили неудачно.

Отметим, что узнать, где смотреть этап КМ по биатлону можно из нашего расписания трансляций.

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