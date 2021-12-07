Российскую чемпионку мира по биатлону обязали вернуть все награды и призовые с ОИ-2014 до конца карьеры

Знаменитая российская биатлонистка Ольга Зайцева обязана будет вернуть все медали и призовые деньги, которые она заработала начиная с Олимпийских игр-2014 года в Сочи до окончания карьеры. Эту информацию в интервью "Матч ТВ" подтвердил руководитель Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

Кроме того 43-летняя спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывается с 24 сентября 2020-го.

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Также аннулируются все результаты, которые продемонстрировала Зайцева начиная с ОИ-2014 в Сочи и до завершения карьеры.

Результаты Зайцевой также аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Из-за этого Россия потеряла серебряную медаль в эстафете Сочи-2014. Тогда победу добыла Украина, а "бронза" была у Норвегии.

Напомним, что Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете (2006 и 2010), трехкратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта России и многолетним лидером сборной России.

На счету Ольги 8 медалей чемпионатов мира, 75 медалей Кубка мира, включая 13 побед в личных и 16 — в командных гонках, а также малый хрустальный глобус в масс-старте в 2005.

С января 2015 года — и. о. главного тренера сборных России по биатлону. С декабря 2017 года была пожизненно дисквалифицирована МОК.

В 2020 году в допинг-пробе Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

Позже Зайцева объяснила сексом с мужем наличие в её допинг-пробе ДНК мужчины.

Как заявила спортсменка, то время она хотела забеременеть и родить второго ребенка. После секса в анализы с частичками спермы попала чужая ДНК.