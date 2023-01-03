Кубок мира по биатлону 2022/2023. Результаты, календарь и расписание гонок
Во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахти стартовало самое главное биатлонное соревнование сезона. Кубок мира будет состоять из 9 этапов и чемпионата мира, очки с которого также пойдут в общий зачет.
Напомним, что в прошлом сезоне из-за полномасштабного вторжения России украинские биатлонисты пропустили три финальных этапа сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.
Расписание Кубка мира-2022/23 (время киевское)
1-й этап, Контиолахти, Финляндия
29 ноября, вторник
14:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ
30 ноября, среда
14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ
1 декабря, четверг
12:00. Эстафета 4 x 7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
14:35. Эстафета, 4 x 6 км, женщины / ОТЧЕТ
3 декабря, суббота
11:45. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ
14:45. Спринт, 7.5 км, женщины / ОТЧЕТ
4 декабря, воскресенье
13:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ
2-й этап. Хохфильцен, Австрия
8 декабря, четверг
15:10. Спринт, 7.5 км, женщины / ОТЧЕТ
9 декабря, пятница
14:45. Спринт, 10 км, мужчины
10 декабря, суббота
12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
14:40. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
11 декабря, воскресенье
12:30. Эстафета, 4 x 6 км, женщины / ОТЧЕТ
15:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
3-й этап. Анси, Франция
15 декабря, четверг
15:10.Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ
16 декабря, пятница
15:15. Спринт, 7.5 км, женщины
17 декабря, суббота
13:10. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ
15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ
18 декабря, воскресенье
13:10. Масс-старт, 15 км, мужчины
15:15. Масс-старт, 12.5 км, женщины
4-й этап. Поклюка, Словения
5 января, четверг
15:20. Спринт, 7.5 км, женщины
6 января, пятница
15:20. Спринт, 10 км, мужчины
7 января, суббота
12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
8 января, воскресенье
13:00. Сингл-микст
15:15. Смешанная эстафета, 4 x 7.5 км
5-й этап. Рупольдинг, Германия
11 января, среда
15:10. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
12 января, четверг
15:10. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
13 января, пятница
15:25. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
14 января, суббота
15:25. Эстафета 4 x 6 км, женщины
15 января, воскресенье
13:30. Масс-старт, 15 км, мужчины
15:45. Масс-старт, 12.5 км, женщины
6-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия
19 января, четверг
15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
20 января, пятница
15:30.Спринт, 10 км, мужчины
21 января, суббота
14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
15:00. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
22 января, воскресенье
12:45. Эстафета, 4 x 6 км, женщины
15:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
8 февраля, среда
15:45. Смешанная эстафета
10 февраля, пятница
15:30. Спринт, 10 км, мужчины
11 февраля, суббота
15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
12 февраля, воскресенье
14:25. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
15:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
14 февраля, вторник
15:30. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
15 февраля, среда
15:30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
16 февраля, четверг
16:10. Смешанная эстафета
18 февраля, суббота
12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины
16:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
19 февраля, воскресенье
13:30. Масс-старт, 12.5 км, женщины
16:15. Масс-старт, 15 км, мужчины
7-й этап. Нове-Место, Чехия
2 марта, четверг
17:20. Спринт, 10 км, мужчины
3 марта, пятница
17:20. Спринт, 7.5 км, женщины
4 марта, суббота
14:50. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
5 марта, воскресенье
12:30. Смешанная эстафета, 4 x 6 км
16:15. Сингл-микст
8-й этап. Эстерсунд, Швеция
9 марта, четверг
14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
11 марта, суббота
14:00. Эстафета, 4 x 6 км, женщины
17:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
12 марта, воскресенье
14:00. Масс-старт, 12.5 км, женщины
16:45. Масс-старт, 15 км, мужчины
9-й этап. Осло, Норвегия
16 марта, четверг
16:15. Спринт, 10 км, мужчины
17 марта, пятница
16:20. Спринт, 7.5 км, женщины
18 марта, суббота
13:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
16:10. Гонка преследования, 10 км, женщины
19 марта, воскресенье
13:50. Масс-старт, 15 км, мужчины
16:10.Масс-старт, 12.5 км, женщины
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