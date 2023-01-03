Кубок мира по биатлону 2022/2023. Результаты, календарь и расписание гонок

Во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахти стартовало самое главное биатлонное соревнование сезона. Кубок мира будет состоять из 9 этапов и чемпионата мира, очки с которого также пойдут в общий зачет.

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Напомним, что в прошлом сезоне из-за полномасштабного вторжения России украинские биатлонисты пропустили три финальных этапа сезона-2021/2022 Кубка мира и Кубка IBU.

Расписание Кубка мира-2022/23 (время киевское)

1-й этап, Контиолахти, Финляндия

29 ноября, вторник

14:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ

30 ноября, среда

14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ

1 декабря, четверг

12:00. Эстафета 4 x 7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

14:35. Эстафета, 4 x 6 км, женщины / ОТЧЕТ

3 декабря, суббота

11:45. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ

14:45. Спринт, 7.5 км, женщины / ОТЧЕТ

4 декабря, воскресенье

13:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ

2-й этап. Хохфильцен, Австрия

8 декабря, четверг

15:10. Спринт, 7.5 км, женщины / ОТЧЕТ

9 декабря, пятница

14:45. Спринт, 10 км, мужчины

10 декабря, суббота

12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

14:40. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

11 декабря, воскресенье

12:30. Эстафета, 4 x 6 км, женщины / ОТЧЕТ

15:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

3-й этап. Анси, Франция

15 декабря, четверг

15:10.Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ

16 декабря, пятница

15:15. Спринт, 7.5 км, женщины

17 декабря, суббота

13:10. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины / ОТЧЕТ

15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ

18 декабря, воскресенье

13:10. Масс-старт, 15 км, мужчины

15:15. Масс-старт, 12.5 км, женщины

4-й этап. Поклюка, Словения

5 января, четверг

15:20. Спринт, 7.5 км, женщины

6 января, пятница

15:20. Спринт, 10 км, мужчины

7 января, суббота

12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

8 января, воскресенье

13:00. Сингл-микст

15:15. Смешанная эстафета, 4 x 7.5 км

5-й этап. Рупольдинг, Германия

11 января, среда

15:10. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

12 января, четверг

15:10. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

13 января, пятница

15:25. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

14 января, суббота

15:25. Эстафета 4 x 6 км, женщины

15 января, воскресенье

13:30. Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45. Масс-старт, 12.5 км, женщины

6-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия

19 января, четверг

15:30. Спринт, 7.5 км, женщины

20 января, пятница

15:30.Спринт, 10 км, мужчины

21 января, суббота

14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

15:00. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

22 января, воскресенье

12:45. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

15:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

8 февраля, среда

15:45. Смешанная эстафета

10 февраля, пятница

15:30. Спринт, 10 км, мужчины

11 февраля, суббота

15:30. Спринт, 7.5 км, женщины

12 февраля, воскресенье

14:25. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

15:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

14 февраля, вторник

15:30. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

15 февраля, среда

15:30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

16 февраля, четверг

16:10. Смешанная эстафета

18 февраля, суббота

12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

16:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

19 февраля, воскресенье

13:30. Масс-старт, 12.5 км, женщины

16:15. Масс-старт, 15 км, мужчины

7-й этап. Нове-Место, Чехия

2 марта, четверг

17:20. Спринт, 10 км, мужчины

3 марта, пятница

17:20. Спринт, 7.5 км, женщины

4 марта, суббота

14:50. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

5 марта, воскресенье

12:30. Смешанная эстафета, 4 x 6 км

16:15. Сингл-микст

8-й этап. Эстерсунд, Швеция

9 марта, четверг

14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

11 марта, суббота

14:00. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

17:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

12 марта, воскресенье

14:00. Масс-старт, 12.5 км, женщины

16:45. Масс-старт, 15 км, мужчины

9-й этап. Осло, Норвегия

16 марта, четверг

16:15. Спринт, 10 км, мужчины

17 марта, пятница

16:20. Спринт, 7.5 км, женщины

18 марта, суббота

13:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:10. Гонка преследования, 10 км, женщины

19 марта, воскресенье

13:50. Масс-старт, 15 км, мужчины

16:10.Масс-старт, 12.5 км, женщины

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