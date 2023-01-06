Украина потеряла сразу трех лидеров: результаты мужского спринта КМ по биатлону

Сборная Украины по биатлону в отсутствии сразу трех лидеров не самым удачным образом выступила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который 5 января стартовал в словенской Поклюке. Наша команда не смогла рассчитывать на Артема Приму, Дмитрия Пидручного и Антона Дудченко, что и сказалось на итоговом результате.

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Лучшим в составе "сине-желтых" стал Артем Тищенко. 29-летний уроженец Сумской области сумел точно отстреляться на двух огневых этапах, выбив все 10 мишеней. Однако низкая скорость на трассе вылилась в 30-е место в итоговом протоколе и 2 минуты 19 секунды отставания от победителя.

Другие наши биатлонисты – Богдан Цимбал, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко – финишировали с 59-го по 80-е место. Каждый из них отстал от победителя более, чем на три минуты.

Триумфовали в спринте в Поклюке норвежцы, которые забрали весь подиум. Выиграл гонку лидер общего зачета Йоханнес-Тинес Бе, который прошел 10 километров дистанции за 23 минуты и 55 секунд. Его брат Тарьей финишировал вторым в 48 секундах. А "бронзу" взял Стурла Легрейд.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринтерской гонке в Поклюке украинская биатлонистка Юлия Джима показала лучший результат нашей женской сборной в новом сезоне Кубка мира.

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