Пидручный, воевавший за Украину в Нацгвардии, потрясающе выступил на чемпионате мира по биатлону

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный занял 5-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в Германии. 31-летний уроженец Тернополя ушел в ВСУ сразу после начала полномасштабного вторжения России и служил в Нацгвардии.

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Наш соотечественник стартовал 35-м и в сложнейших погодных условиях (над Оберхофом был густой туман), смог продемонстрировать идеальную стрельбу. Одновременно с туманом на стрельбище дул порывистый ветер, превративший соревнование в настоящую лотерею.

Пидручный без промахов прошел оба огневых рубежа, продемонстрировал приличную скорость и остановился лишь в 14 секундах от медали.

В итоге успех праздновала сборная Норвегии, занявшая все первые четыре места.

Отметим, что еще два месяца назад Дмитрий лежал в больнице после операции на колене из-за проблем со связками.

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