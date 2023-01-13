Украина впервые в сезоне попала в топ-6 Кубка мира по биатлону: результаты эстафеты

Мужская сборная Украины по биатлону преподнесла сюрприз на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в немецком Рупольдинге. "Сине-желтые" в составе Артема Примы, Антона Дудченко, Дениса Насылко и Богдана Цымбала продемонстрировали лучший результат в сезоне, заняв шестое место и попав в цветочную церемонию.

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На первом этапе Артем Прима не продемонстрировал высокой скорости, использовал два дополнительных патрона на двух огневых этапах и передал эстафету Денису Насыко 12-м. Дебютант командной гонки прошел этап весьма удачно, однако улучшить позицию сборной не сумел.

Настоящий рывок на третьем этапе совершил Богдан Цымбал. Он буквально катком прошелся по трассе и поднял команду на седьмое место. Закрывал гонку Антон Дудченко, который сумел обойти соперника из США и принести "сине-желтым" лучший результат в сезоне. Отставание от победителя в итоге составило две минуты и семь секунд.

Саму эстафету прогнозируемо выиграла Норвегия, которой пришлось попотеть после провального первого этапа. На 20 секунд от триумфаторов отстали немцев, а "бронзу" взяла команда Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый в прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля мобилизован в Вооруженные силы Украины. Для этого спортсмену пришлось писать отказ от брони.

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