Украина установила исторический антирекорд на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины, которая была представлена Александрой Меркушиной и Дмитрием Пидручным, заняла 15-е место в одиночной смешанной эстафете (синглмикст) на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в немецком Обергофе. Для нашей команды это стало наихудшим показателем в этой дисциплине за все время участия на мундиалях.

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До этого антирекордом являлось 10-я позиция, которую Украина заняла на ЧМ-2020. Тогда гонку также бежали Пидручный и Меркушина. Для нашего дуэта это был третье совместное выступление в синглмиксте на чемпионатах мира. В 2019-м украинская пара финишировала пятой.

Ключевым моментом стал третий этап гонки, которую бежала Анастасия Меркушина. Сперва 28-летняя уроженка Тернопольщины не смогла сохранить восьмое место, уступив соперникам по скорости. А затем на стрельбе стоя заработала три штрафных круга. На трасу украинка вернулась 17-й из 27 участников. От лидера наша биатлонистка отставала на 2:29.

Победу в итоге с кругом штрафа добыла Норвегия. Второй с отставанием в 13,8 секунд финишировала Австрия. Италия замкнула тройку призеров.

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