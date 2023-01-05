Джима показала лучший результат Украины в сезоне: результаты спринта КМ по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима показала лучший результат нашей женской сборной в новом сезоне Кубка мира. 32-летняя киевлянка заняла 19-ю позицию в спринтерской гонке на этапе соревнований в словенской Поклюке.

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Помогла Юлии отметиться этим достижение точная стрельба. На обоих огневых рубежах Джима поразила по пять мишеней из пяти. В то же время наша соотечественница имела проблемы со скоростью на трассе, что в итоге вылилось в 64 секунды отставания от победительницы в итоговом протоколе.

Отметим, что перед гонкой с нее снялась опытная Елена Билосюк-Пидгрушная. За "желто-синих" также бежали Анастасия Меркушина, Дарья Блажко и Анна Кривонос. Однако они не смогли попасть даже в топ-30 зачета спринта.

Победу в гонке одержала Эльвира Карин Эберг из Швеции, которая преодолела дистанцию в 7,5 километров за 20 минут и 25 секунд. На семь секунд от нее отстала представительница Франции Жулья Симон. А "бронзу" завоевала итальянка Доротея Вирер.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Елена Билосюк-Пидгрушная призналась, что ее в интернете с Новым годом поздравило лишь несколько людей.

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