Кубок мира по биатлону-2021/2022: полный календарь, где смотреть, расписание трансляций и фото стадионов

Уже в эту субботу, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Он будет состоять из 10 этапов с перерывом в феврале, когда в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры-2022, где также будут соревноваться стреляющие лыжники. В этом сезоне из расписания пропали Поклюка и Нове-Место, но появился эстонский Отепя.

OBOZREVATEL подготовил полный календарь Кубка мира, где среди претендентов на Хрустальный глобус будут и украинцы. В расписании указано киевское время. А смотреть прямые трансляции гонок в Украине можно на каналах UA:Перший и Eurosport.

КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ-2021/2022

ЭТАП №1. 27–28 ноября. Эстерсунд (Швеция)

Видео дня

Суббота, 27 ноября

12:45. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)

16:00. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)

Воскресенье, 28 ноября

12:00. Спринт, 7,5 км (женщины)

14:45. Спринт, 10 км (мужчины)

ЭТАП №2. 2–5 декабря. Эстерсунд (Швеция)

Четверг, 2 декабря

14:45. Спринт, 7,5 км (женщины)

17:30. Спринт, 10 км (мужчины)

Суббота, 4 декабря

14:00. Преследование, 10 км (женщины)

16:10. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

Воскресенье, 5 декабря

13:35. Эстафета, 4х6 км (женщины)

16:15. Преследование, 12,5 км (мужчины)

ЭТАП №3. 10–12 декабря. Хохфильцен (Австрия)

Пятница, 10 декабря

12:25. Спринт, 10 км (мужчины)

15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)

Суббота, 11 декабря

13:15. Преследование, 12,5 км (мужчины)

15:15. Эстафета, 4х6 км (женщины)

Воскресенье, 12 декабря

12:45. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

15:30. Преследование, 10 км (женщины)

ЭТАП №4. 16–19 декабря. Анси (Франция)

Четверг, 16 декабря

15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)

Пятница, 17 декабря

15:15. Спринт, 10 км (мужчины)

Суббота, 18 декабря

14:00. Преследование, 10 км (женщины)

16:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)

Воскресенье, 19 декабря

13:45. Масс-старт, 12,5 км (женщины)

15:45. Масс-старт, 15 км (мужчины)

ЭТАП №5. 6–9 января. Оберхоф (Германия)

Четверг, 6 января

15:15. Спринт, 10 км (мужчины)

Пятница, 7 января

15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)

Суббота, 8 января

13:15. Смешанная эстафета

15:45. Одиночная смешанная эстафета

Воскресенье, 9 января

13:30. Преследование, 12,5 км (мужчины)

15:45. Преследование, 10 км (женщины)

ЭТАП №6. 12–16 января. Рупольдинг (Германия)

Среда, 12 января

15:30. Спринт, 7,5 км (женщины)

Четверг, 13 января

15:30. Спринт, 10 км (мужчины)

Пятница, 14 января

15:30. Эстафета, 4х6 км (женщины)

Суббота, 15 января

15:30. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

Воскресенье, 16 января

13:45. Преследование, 10 км (женщины)

15:45. Преследование, 12,5 км (мужчины)

ЭТАП №7. 20–23 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Четверг, 20 января

15:15. Индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

Пятница, 21 января

15:15. Индивидуальная гонка 15 км (женщины)

Суббота, 22 января

13:50. Масс-старт, 15 км (мужчины)

16:00. Эстафета, 4х6 км (женщины)

Воскресенье, 23 января

13:15. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

16:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины)

ЭТАП №8. 3–6 марта. Контиолахти (Финляндия)

Четверг, 3 марта

15:30. Эстафета, 4х6 км (женщины)

Пятница, 4 марта

15:30. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

Суббота, 5 марта

13:15. Спринт, 7,5 км (женщины)

16:00. Спринт, 10 км (мужчины)

Воскресенье, 6 марта

13:45. Преследование, 10 км (женщины)

15:40. Преследование, 12,5 км (мужчины)

ЭТАП №9. 10–13 марта. Отепя (Эстония)

Четверг, 10 марта

15:30. Спринт, 10 км (мужчины)

Пятница, 11 марта

15:30. Спринт, 7,5 км (женщины)

Суббота, 12 марта

14:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)

16:15. Преследование, 10 км (женщины)

Воскресенье. 13 марта

13:30. Смешанная эстафета

16:15. Одиночная смешанная эстафета

ЭТАП №10. 17–20 марта. Холменколлен (Норвегия)

Четверг, 17 марта

16:45. Спринт, 7,5 км (женщины)

Пятница, 18 марта

16:45. Спринт, 10 км (мужчины)

Суббота, 19 марта

13:50. Преследование, 10 км (женщины)

16:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)

Воскресенье, 20 марта

13:50. Масс-старт, 12,5 км (женщины)

16:00. Масс-старт, 15 км (мужчины)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус внес коррективы в состав сборной Украины по биатлону.