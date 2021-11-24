Кубок мира по биатлону-2021/2022: полный календарь, где смотреть, расписание трансляций и фото стадионов
Уже в эту субботу, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Он будет состоять из 10 этапов с перерывом в феврале, когда в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры-2022, где также будут соревноваться стреляющие лыжники. В этом сезоне из расписания пропали Поклюка и Нове-Место, но появился эстонский Отепя.
OBOZREVATEL подготовил полный календарь Кубка мира, где среди претендентов на Хрустальный глобус будут и украинцы. В расписании указано киевское время. А смотреть прямые трансляции гонок в Украине можно на каналах UA:Перший и Eurosport.
КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ-2021/2022
ЭТАП №1. 27–28 ноября. Эстерсунд (Швеция)
Суббота, 27 ноября
12:45. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)
16:00. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)
Воскресенье, 28 ноября
12:00. Спринт, 7,5 км (женщины)
14:45. Спринт, 10 км (мужчины)
ЭТАП №2. 2–5 декабря. Эстерсунд (Швеция)
Четверг, 2 декабря
14:45. Спринт, 7,5 км (женщины)
17:30. Спринт, 10 км (мужчины)
Суббота, 4 декабря
14:00. Преследование, 10 км (женщины)
16:10. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
Воскресенье, 5 декабря
13:35. Эстафета, 4х6 км (женщины)
16:15. Преследование, 12,5 км (мужчины)
ЭТАП №3. 10–12 декабря. Хохфильцен (Австрия)
Пятница, 10 декабря
12:25. Спринт, 10 км (мужчины)
15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)
Суббота, 11 декабря
13:15. Преследование, 12,5 км (мужчины)
15:15. Эстафета, 4х6 км (женщины)
Воскресенье, 12 декабря
12:45. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
15:30. Преследование, 10 км (женщины)
ЭТАП №4. 16–19 декабря. Анси (Франция)
Четверг, 16 декабря
15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)
Пятница, 17 декабря
15:15. Спринт, 10 км (мужчины)
Суббота, 18 декабря
14:00. Преследование, 10 км (женщины)
16:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)
Воскресенье, 19 декабря
13:45. Масс-старт, 12,5 км (женщины)
15:45. Масс-старт, 15 км (мужчины)
ЭТАП №5. 6–9 января. Оберхоф (Германия)
Четверг, 6 января
15:15. Спринт, 10 км (мужчины)
Пятница, 7 января
15:15. Спринт, 7,5 км (женщины)
Суббота, 8 января
13:15. Смешанная эстафета
15:45. Одиночная смешанная эстафета
Воскресенье, 9 января
13:30. Преследование, 12,5 км (мужчины)
15:45. Преследование, 10 км (женщины)
ЭТАП №6. 12–16 января. Рупольдинг (Германия)
Среда, 12 января
15:30. Спринт, 7,5 км (женщины)
Четверг, 13 января
15:30. Спринт, 10 км (мужчины)
Пятница, 14 января
15:30. Эстафета, 4х6 км (женщины)
Суббота, 15 января
15:30. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
Воскресенье, 16 января
13:45. Преследование, 10 км (женщины)
15:45. Преследование, 12,5 км (мужчины)
ЭТАП №7. 20–23 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Четверг, 20 января
15:15. Индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
Пятница, 21 января
15:15. Индивидуальная гонка 15 км (женщины)
Суббота, 22 января
13:50. Масс-старт, 15 км (мужчины)
16:00. Эстафета, 4х6 км (женщины)
Воскресенье, 23 января
13:15. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
16:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины)
ЭТАП №8. 3–6 марта. Контиолахти (Финляндия)
Четверг, 3 марта
15:30. Эстафета, 4х6 км (женщины)
Пятница, 4 марта
15:30. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
Суббота, 5 марта
13:15. Спринт, 7,5 км (женщины)
16:00. Спринт, 10 км (мужчины)
Воскресенье, 6 марта
13:45. Преследование, 10 км (женщины)
15:40. Преследование, 12,5 км (мужчины)
ЭТАП №9. 10–13 марта. Отепя (Эстония)
Четверг, 10 марта
15:30. Спринт, 10 км (мужчины)
Пятница, 11 марта
15:30. Спринт, 7,5 км (женщины)
Суббота, 12 марта
14:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)
16:15. Преследование, 10 км (женщины)
Воскресенье. 13 марта
13:30. Смешанная эстафета
16:15. Одиночная смешанная эстафета
ЭТАП №10. 17–20 марта. Холменколлен (Норвегия)
Четверг, 17 марта
16:45. Спринт, 7,5 км (женщины)
Пятница, 18 марта
16:45. Спринт, 10 км (мужчины)
Суббота, 19 марта
13:50. Преследование, 10 км (женщины)
16:00. Преследование, 12,5 км (мужчины)
Воскресенье, 20 марта
13:50. Масс-старт, 12,5 км (женщины)
16:00. Масс-старт, 15 км (мужчины)
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