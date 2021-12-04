На Кубке мира по биатлону состоялась женская гонка преследования: где Украина

В шведском Эстерсунде гонкой преследования среди женщин на 10 км продолжилась программа 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой и Валей Семеренко.

После неудачного спринта украинки имели лишь призрачные шансы на высокие места.

Наши соотечественницы не смогли продемонстрировать идеальную стрельбу, в результате финишировав за пределами первой десятки. Юлия Джима сделала по промаху на первых двух огневых рубежах. В итоге киевлянка закончила пасьют 14-й, отыграв по сравнению со стартом 5 позиций.

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Валя Семеренко стала 55-й с четырьмя неточными выстрелами.

Победу в напряженной борьбе добыла Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия). Вторую и третью строчку заняли француженки Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше соответственно.

Напомним, что на эту гонку преследования квалифицировалась и Дарья Блашко, однако тренеры решили не выпускать ее на старт и поберечь для эстафеты.

Эта продолжится в В 16:10, когда в Эстерсунде начнется мужская эстафета.

Отметим, что узнать, где смотреть этап КМ по биатлону можно из нашего расписания трансляций.

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