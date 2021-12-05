Украинец отыграл 25 мест в гонке преследования Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде гонкой преследования среди мужчин на 12.5 км продолжилась программа 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным и Антоном Дудченко.

Наш чемпион мира с первых минут уверенно начал пасьют, продемонстрировав идеальную стрельбу на первых двух лежках. Отличная скорость позволила украинцу к середине гонке отыграть 14 позиций по сравнению со стартом.

К сожалению вторая половина оказалась для украинца провальной. Дмитрий на двух стойках сделал четыре неточных выстрела, упав глубоко в конец пелотона. Итог – 32-е место при старте 24-м.

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Антон Дудченко гонку провел успешно. 24-летний сумчанин лишь один раз промахнулся на второй лежке и смог отыграть 25 мест. Наш соотечественник финишировал 19-м.

Победу добыл норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен. Второе место у биатлониста сборной Швеции Себастьян Самуэльссон. Третьим приехал на подиум Эмильен Жаклен (Франция).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины, которая была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной), вошла в топ-10 в эстафете.

Напомним, что накануне в женской гонкой преследовании Украина выступила неудачно.

Отметим, что узнать, где смотреть этап КМ по биатлону можно из нашего расписания трансляций.

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