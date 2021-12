Два украинца заняли одно место в спринте 2-го этапа Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде мужским спринтом на 10 км продолжилась программа 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко, Богданом Цымбалом, и Тарасом Лесюком. Молодых Дениса Насыко и Андрея Доценко после неудачного выступления на 1-м этапе, тренерский штаб отправил из сборной.

Наши парни не смогли продемонстрировать высокую скорость и точность стрельбы. Лучший результат выдал Дмитрий Пидручный. С одним промахом наш чемпион мира финишировал лишь 23-м.

Остальные украинцы закончили гонку за пределами 40-й позиции. Особо стоит отметить финиш Цымбала и Лесюка.

Наши соотечественники отстали от первого места больше чем на 3 минуты, но при этом заняли одинаковое 93-е место. Компьютер не смог выбрать лучшего, так как оба временного разрыва были идентичными – 3:07,2.

