Состоялся спринт 1-го этапа КМ по биатлону. Где Украина

В шведском Эстерсунде мужским спринтом на 10 км завершилась программа 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко, Богданом Цымбалом, Денисом Насыко и Андреем Доценко.

После того, как мужская часть нашей сборной существенно пострадала от коронавирусной инфекции, которую подхватили сразу пятеро спортсменов, тренерскому штабу пришлось звать молодежь. Увы, Доценко и Насыко не смогли на равных конкурировать с именитыми соперниками, заняв в итоге 88-е и 106-е места соответственно.

Лучший результат в сборной Украины показал Дмитрий Пидручный. Наш чемпион мира продемонстрировал идеальную стрельбу и финишировал 21-м. Рядом оказался Антон Дудченко. 24-летний сумчанин стал 24-й. Богдан Цымбал завершил выступление 52-м. Всего финишировало 107 спортсменов.

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Победу добыл швед Себастьян Самуэльссон. Второе место у Йоханнеса Тингнеса Бе (Норвегия). Третью строчку занял Эмильен Жаклен.

Напомним. что несколькими часами ранее прошла женская спринтерская гонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки неудачно выступили в индивидуальной гонке. Лучшей стала Валя Семеренко (17-е место).

Отметим, что в мужской "индивидуалке" случился большой конфуз со сборной России. Эдуард Латыпов забыл финишировать и лишил себя шансов на подиум.

Комментатор Дмитрий Губерниев, увидев это начал кричать в прямом эфире, едва не заругавшись матом.