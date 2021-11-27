Украина стартовала на Кубке мира по биатлону

В шведском Эстерсунде индивидуальной гонкой среди женщин на 15 км стартовал 1-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Валентиной Семеренко и Катериной Бех. Должна была бежать и Ирина Варвинец, выступающая в новом сезоне под фамилией Петренко, но 29-летняя украинка снялась из-за проблем с желудком.

Единственная, кто до последнего претендовала на хороший результат на финише стала Валентина Семеренко. 35-летняя сумчанка идеально отстрелялась на первых трех огневых рубежах, однако 4-я стрельба стала настоящей драмой. Валя промахнулась последним выстрелом и лишила себя высокого места. Итог – 17-е место.

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После финиша Валентина отказалась общаться с журналистами, заявив, что все комментарии дат по завершению сезона.

Остальные наши соотечественницы тяжело начали гонку, продемонстрировав очень посредственную скорость и точность. Джима уже на первой лежке сделала 2 промаха и исключила себя из борьбы на подиуме (22-я строчка). Точно также начали встречу Бех и Меркушина. 71-е и 107-е места соответственно.

Победу неожиданно добыла Маркета Давыдова из Чехии. Вторая строчка у Лизы Терезы Хаузер (Австрия). Третье место заняла немка Дениз Херманн.

Кубок мира по биатлону продолжится в 16:00 мужской индивидуальной гонкой. 28 ноября пройдут два спринта.

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